Thyssenkrupp Electrical Steel, Çin’den yapılan düşük fiyatlı ithalattaki artış nedeniyle üretimine ara verdi

Almanya basınında çıkan haberlere göre Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Electrical Steel, Çin’den yapılan düşük fiyatlı çelik ithalatının piyasa üzerindeki artan baskısı nedeniyle Gelsenkirchen tesisinde üretime bir haftalığına ara verdi.

Yaklaşık 1.200 çalışanı etkileyen üretim duruşu süresince idari işler de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Bununla birlikte piyasa koşullarının zayıf seyretmesi halinde çalışma saatlerini kısaltma uygulamasının da gündemde olduğu öğrenildi.

Düşük fiyatlı ithalat siparişleri olumsuz etkiledi

Thyssenkrupp Electrical Steel, yerel üretim maliyetlerinin altından satılan düşük fiyatlı Çin çıkışlı çelik ithalatındaki artış sebebiyle silisli sac siparişlerinin önemli ölçüde azalması sonucu bu yönde bir karar alındığına dikkat çekti.

Piyasa kaynakları, çalışma saatlerinin kısaltılmasına yönelik görüşmelerin şirketin rekabet gücünün azalmasıyla değil, dampingli ithalatın sebep olduğu piyasa bozulmalarından ileri geldiğini ifade etti.

Siyasi tepkiler ve sektörün endişeleri

Yerel siyasetçiler durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Gelsenkirchen’deki Sol Parti Sözcüsü Felix Langer, etkili bir sanayi politikasının eksikliğini eleştirdi ve çalışanların bir kez daha siyasi başarısızlıkların bedelini ödediğini söyledi.

Parti, Gelsenkirchen gibi stratejik tesisler için koruma önlemleri alınması çağrısında bulundu ve tesisin “enerji dönüşümünün merkezinde yer alan bir yapı taşı” olduğunu vurguladı.

Ayrıca federal hükümete seslenen Sol Parti, sanayi istihdamını ve teknolojik bilgi birikimini korumaya yönelik önlemler alınmadığı takdirde kontrolsüz dampingli ithalatın hem istihdamı hem de Almanya’nın yeşil dönüşüm hedeflerini tehlikeye atacağını dile getirdi.