Thyssenkrupp’un Duisburg tesisinde yangın çıktı, acil müdahale ekipleri durumu kontrol altına aldı

Salı, 28 Ekim 2025 11:14:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, 24 Ekim 2025 tarihinde Duisburg’daki Bruckhausen tesisinin sıcak şerit haddehanesinde yangın çıktığını duyurdu. Şirket, yangının hızla kontrol altına alındığını ve yaralanan olmadığını doğruladı.

Yangına ilk müdahalede bulunan Duisburg itfaiye ekibinin olay yerinden çekildiği ancak şirketin kendi yangın söndürme ekibinin etkilenen alanı izlemek ve tam güvenliği sağlamak için tesiste kalmaya devam ettiği bildirildi.

Acil müdahale ve yangın kontrol çalışmaları

Thyssenkrupp Steel, şirketin acil durum ekibinin yangının daha fazla yayılmasını önlemek için hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçtiğine dikkat çekti. Ayrıca çevredeki topluluklar için tehlikenin geçtiğine dair bildiri yayımlandığını da aktardı.

Son olarak şirket, olayla ilgili yetkililerin bilgilendirildiğini ve soruşturma ilerledikçe gelişmelerin paylaşılacağını söyledi.


