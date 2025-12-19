 |  Giriş 
Thyssenkrupp Steel, TSR Group’tan hurda temin edecek

Cuma, 19 Aralık 2025 10:41:13 (GMT+3)

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel, Alman geri dönüştürülmüş hammadde tedarikçisi TSR Group GmbH & Co. KG ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı. Buna göre TSR'nin, thyssenkrupp’un yüksek fırınlarında bluemint® geri dönüştürülmüş çelik üretiminde kullanılmak üzere TSR40 markalı geri dönüştürülmüş ürününü tedarik edeceği belirtildi. Söz konusu iş birliği, tarafların karbondan arındırma ve döngüsel ekonomi hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında kullanım ömrü sona ermiş araçlar ve karışık hurdalardan elde edilen TSR40'ın, Duisburg, Hamburg ve Amsterdam’daki TSR tesislerinde imal edilerek thyssenkrupp Steel’in yüksek fırın operasyonlarında yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş bir hammadde olarak kullanılacağı ifade edildi. İş birliği, çelik üretiminde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlarken, otomotiv, ambalaj, beyaz eşya, rüzgâr enerjisi ve elektromobilite sektörlerindeki uygulamalarda geleneksel çelik kalitelerinin malzeme özelliklerinin korunmasını hedefliyor.

TSR40’ı şirketin karbondan arındırma stratejisinin başlıca unsurlarından biri olarak nitelendiren Thyssenkrupp Steel Mali İşler Direktörü Philipp Conze, müşterilerin Kapsam 3 emisyonlarını azaltmalarına ve daha yüksek geri dönüştürülmüş ürün içeriğine sahip çeliğe yönelik artan talebi karşılamalarına imkân sağladığını belirtti. TSR40 kullanımının, standart performans özelliklerini korurken karbon ayak izini azaltan bluemint® geri dönüştürülmüş çeliğin temelini oluşturduğu ifade ediliyor.

Sektördeki geri dönüştürülmüş malzemelerin çelik üretim süreçlerine entegre edilmesine ve karbon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik geniş kapsamlı çabaları yansıtan söz konusu anlaşmanın, thyssenkrupp Steel’in 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yaklaşık %30 azaltma ve 2045 yılına kadar karbonsuz çelik üretimine ulaşma hedefleriyle de uyum gösterdiği belirtildi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

