Thyssenkrupp, Isbergues tesisinde silisli çelik üretim kesintilerini genişletti

Cuma, 27 Mart 2026 10:32:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, bağlı kuruluşu thyssenkrupp Electrical Steel’in Fransa’da bulunan Isbergues tesisindeki üretim kesintilerini genişlettiğini açıkladı. Şirket, kararın arkasında Avrupa pazarında artan düşük fiyatlı ithalat baskısının yattığını belirtti.

Bu karar, tesisin 2026 yılının başından bu yana cansız talep ve artan ithalat rekabeti nedeniyle düşük kapasiteyle faaliyet göstermesinin ardından alındı.

İthalat baskısı nedeniyle üretim daha da azalacak

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere enerji altyapısında kullanılan taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üreten Isbergues tesisi, Ocak ayından bu yana yaklaşık %50 kapasiteyle faaliyet gösteriyordu. Yeni karar kapsamında tesisin Haziran-Eylül döneminde tamamen kapatılması planlanıyor.

Thyssenkrupp, Avrupa taneleri yönlendirilmiş silisli çelik pazarının özellikle Asya’dan gelen düşük fiyatlı ithalattaki artış nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

Söz konusu ithalatın son yıllarda önemli ölçüde artması:

  • sipariş tonajlarında düşüşe,
  • kapasite kullanım oranlarının gerilemesine,
  • Avrupalı üreticiler üzerindeki baskının artmasına yol açtı.

Şirket, Avrupa’da üretim kapasitesinin korunmasının enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Devam eden üretim kesintilerinin, thyssenkrupp’un Avrupa’daki silisli çelik operasyonlarında yaklaşık 1.200 kişilik istihdamı riske attığı ifade ediliyor.

Thyssenkrupp, ithalat baskısının azaltılması ve adil rekabet koşullarının yeniden sağlanması için AB düzeyinde daha hızlı ve etkili ticaret önlemleri alınmasını talep ediyor.


Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp AB’deki ithalat artışı nedeniyle Almanya ve Fransa silisli çelik üretimini azaltacak

12 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal France Avrupa’da çelik tesislerinin kapanabileceği konusunda uyarıyor

24 Oca | Çelik Haberler

Avrupalı şirketler sanayi sektörlerini 2030 yılına kadar karbondan arındırmak için yeni girişim oluşturdu

19 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %10,9 azaldı

27 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Mart ayında düştü

27 Mar | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı ticari profil teklifleri 27 Mart tarihinde üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte artış kaydetti

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik hile soruşturması başlattı

27 Mar | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik ve kömür üretimi 2025'in son çeyreğinde arttı, yıllık üretim geriledi

27 Mar | Çelik Haberler

Hindistan çelik hammaddesi tedariki için Arjantin, Endonezya ve Umman ile görüşecek

27 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Mart 2026

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





