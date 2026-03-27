Thyssenkrupp, Isbergues tesisinde silisli çelik üretim kesintilerini genişletti

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, bağlı kuruluşu thyssenkrupp Electrical Steel’in Fransa’da bulunan Isbergues tesisindeki üretim kesintilerini genişlettiğini açıkladı. Şirket, kararın arkasında Avrupa pazarında artan düşük fiyatlı ithalat baskısının yattığını belirtti.

Bu karar, tesisin 2026 yılının başından bu yana cansız talep ve artan ithalat rekabeti nedeniyle düşük kapasiteyle faaliyet göstermesinin ardından alındı.

İthalat baskısı nedeniyle üretim daha da azalacak

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere enerji altyapısında kullanılan taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üreten Isbergues tesisi, Ocak ayından bu yana yaklaşık %50 kapasiteyle faaliyet gösteriyordu. Yeni karar kapsamında tesisin Haziran-Eylül döneminde tamamen kapatılması planlanıyor.

Thyssenkrupp, Avrupa taneleri yönlendirilmiş silisli çelik pazarının özellikle Asya’dan gelen düşük fiyatlı ithalattaki artış nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

Söz konusu ithalatın son yıllarda önemli ölçüde artması:

sipariş tonajlarında düşüşe,

kapasite kullanım oranlarının gerilemesine,

Avrupalı üreticiler üzerindeki baskının artmasına yol açtı.

Şirket, Avrupa’da üretim kapasitesinin korunmasının enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Devam eden üretim kesintilerinin, thyssenkrupp’un Avrupa’daki silisli çelik operasyonlarında yaklaşık 1.200 kişilik istihdamı riske attığı ifade ediliyor.

Thyssenkrupp, ithalat baskısının azaltılması ve adil rekabet koşullarının yeniden sağlanması için AB düzeyinde daha hızlı ve etkili ticaret önlemleri alınmasını talep ediyor.