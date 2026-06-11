RINL'de meydana gelen patlama sonrası çelikhane faaliyetleri durduruldu, dokuz işçi hayatını kaybetti

Şirket kaynaklarının 11 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Hindistan merkezli, devlete ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), dokuz işçinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda işçinin ağır yaralandığı kazanın ardından 1 No’lu Çelikhane tesisindeki faaliyetlerini durdurdu.

Söz konusu tesiste altı sürekli döküm makinesi bulunurken, bunların beşi normal şartlarda kesintisiz olarak çalışıyor. Kazanın meydana geldiği gün 1, 2, 3 ve 4 numaralı döküm makineleri faaliyetteydi. Çelikhanede sıvı çelik patlamasının meydana gelmesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra 2 numaralı döküm makinesinde ikinci bir patlama yaşandı. Bu olay sonucunda bir vinç kullanılamaz hale gelirken, tesis bölümündeki kablolar ve ekipmanlar da hasar gördü.

Fabrikalar Dairesi tarafından yürütülen ön inceleme, patlamanın sıvı çelik içerisinde hapsolmuş gazların ani şekilde açığa çıkmasından kaynaklanmış olabileceğini ortaya koydu. Raporda olayın muhtemel nedeni olarak “sıvı çelik içerisinde hapsolmuş gazların ani şekilde serbest kalması” gösterildi. Çelik üretimi sırasında oksijen, hidrojen ve azot gibi gazlar sıvı metal içerisinde kalabiliyor. Bu gazların belirli koşullar altında birikmesi ve aniden açığa çıkması durumunda yüksek basınç oluşarak şiddetli patlamalara neden olabiliyor.