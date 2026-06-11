 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > RINL'de...

RINL'de meydana gelen patlama sonrası çelikhane faaliyetleri durduruldu, dokuz işçi hayatını kaybetti

Perşembe, 11 Haziran 2026 09:19:37 (GMT+3)   |   Kalküta

Şirket kaynaklarının 11 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Hindistan merkezli, devlete ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), dokuz işçinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda işçinin ağır yaralandığı kazanın ardından 1 No’lu Çelikhane tesisindeki faaliyetlerini durdurdu.

Söz konusu tesiste altı sürekli döküm makinesi bulunurken, bunların beşi normal şartlarda kesintisiz olarak çalışıyor. Kazanın meydana geldiği gün 1, 2, 3 ve 4 numaralı döküm makineleri faaliyetteydi. Çelikhanede sıvı çelik patlamasının meydana gelmesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra 2 numaralı döküm makinesinde ikinci bir patlama yaşandı. Bu olay sonucunda bir vinç kullanılamaz hale gelirken, tesis bölümündeki kablolar ve ekipmanlar da hasar gördü.

Fabrikalar Dairesi tarafından yürütülen ön inceleme, patlamanın sıvı çelik içerisinde hapsolmuş gazların ani şekilde açığa çıkmasından kaynaklanmış olabileceğini ortaya koydu. Raporda olayın muhtemel nedeni olarak “sıvı çelik içerisinde hapsolmuş gazların ani şekilde serbest kalması” gösterildi. Çelik üretimi sırasında oksijen, hidrojen ve azot gibi gazlar sıvı metal içerisinde kalabiliyor. Bu gazların belirli koşullar altında birikmesi ve aniden açığa çıkması durumunda yüksek basınç oluşarak şiddetli patlamalara neden olabiliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları maliyetler nedeniyle yükselirken, karşı teklif ve teklifler arasındaki fark ...

11 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

SAIL ve NMDC, Rusya'da koklaşabilir taş kömürü varlıklarının satın alınmasını değerlendiriyor

10 Haz | Çelik Haberler

JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi Mayıs 2026’da %15 arttı

09 Haz | Çelik Haberler

Vallourec Hindistan’da yeni boru işleme kapasitelerini devreye almak üzere Ultra Corpotech ile mutabakat anlaşması ...

09 Haz | Çelik Haberler

Hindistan yerel sıcak rulo sac piyasası halen zayıf talebin baskısı altında, üreticiler Haziran ayı baz fiyatlarını ...

08 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel demir cevheri ihracatı Çin’in alımları sayesinde 2026 Mayıs ayında arttı

08 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’a yapılan yüksek fiyatlı sıcak rulo sac bağlantısı piyasada toparlanmaya işaret etmiyor

05 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Fives, JSW Steel’in Hindistan’daki yeni silisli sac hatları için tavlama fırınları tedarik edecek

05 Haz | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları biraz geriledi ancak teklif tonajlarındaki artışla beklentiler iyileşti

05 Haz | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, düşen karşı teklifler pazarlıkları durdurdu

04 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis