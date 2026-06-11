ABD altı ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya, Hindistan, Japonya, Meksika, Güney Kore ve Tayland’dan ithal edilen ön gerilmeli beton teline yönelik antidamping vergileriyle birlikte Hindistan’dan ithal edilen söz konusu ürüne yönelik telafi edici vergilerin devam ettirileceğini açıkladı.

Bakanlık vergilerin yürürlükten kaldırılmasının damping, teşvik ve ABD’deki yerel sanayisine yönelik maddi zararın devamına veya tekrarlanmasına yol açabileceğini tespit etti. Vergilerin devamı 2 Haziran 2026 itibarıyla geçerli olacak.