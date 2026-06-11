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Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %4,2 geriledi

Perşembe, 11 Haziran 2026 10:01:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin’de otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda sırasıyla %4,6 ve %4,2 düşüşle 12,235 milyon adet ve 12,207 milyon adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Çin’in otomobil ihracatı yıllık bazda %63 artışla 4,059 milyon adet seviyesine ulaştı.

Mayıs ayında ise Çin’de otomobil üretimi, aylık %1,6 artış ve yıllık %1,2 düşüşle 2,616 milyon adet, otomobil satışları ise aylık %4,1 artış ve yıllık %2,1 düşüşle 2,629 milyon adet olarak kaydedildi.  Mayıs ayında Çin’in araç otomobil 930.000 adet seviyesinde gerçekleşti. İhracat hacmi üst üste ikinci ay 900.000 adet seviyesinin üzerinde kalırken, aylık bazda %3,1, yıllık bazda ise %68,7 artış gösterdi.

Mayıs ayında Çin otomotiv sektöründe üretim ve satışların aylık bazda artış göstermesinde İşçi Bayramı tatilinin etkisi ve devam eden araç yenileme teşvik programı rol oynadı. Ancak yıllık bazda görülen düşüşler, otomotiv pazarındaki toparlanmanın hâlâ zayıf seyrettiğini ortaya koydu. Uygulanan destekleyici politikaların belirli ölçüde olumlu sonuç verdiği ancak büyüme ivmesinin halen yeterince güçlü olmadığı belirtildi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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