Çin’de elektrikli araç satışları 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %3,5 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin’de elektrikli araçların (NEV) üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda sırasıyla %2,5 ve %3,5 artışla 5,84 milyon adet ve 5,8 milyon adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde elektrikli araçlar, toplam yeni araç satışlarının %47,5’ini oluşturdu.

Mayıs ayında ise Çin’de elektrikli araç üretimi yıllık bazda %22,4 artışla 1,554 milyon adet, satışları ise %14,4 artışla 1,496 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Çin’in elektrikli araç ihracatı Mayıs ayında yıllık bazda 1,1 kat artarak 446.000 adet oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise elektrikli araç ihracatı yine yıllık bazda 1,1 kat artış göstererek 1,833 milyon adet seviyesine ulaştı.

Mayıs ayında Çin’in iç pazardaki elektrikli araç satışları, aylık bazda %14,8 artış, yıllık bazda %4,1 düşüşle 1,049 milyon adet olarak kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında Çin’in iç pazardaki elektrikli araç satışları toplam 3,97 milyon adet seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %16,5 düşüş gösterdi.

Elektrikli araç üretimindeki artışın satışlardaki yükselişten daha yavaş gerçekleştiği görüldü. Ocak-Mayıs döneminde elektrikli araçların pazar penetrasyon oranı %47,5 seviyesinde gerçekleşirken, satılan her iki araçtan yaklaşık birinin elektrikli araç olduğu belirtildi. Ayrıca elektrikli araç satışlarının artık teşvik politikalarından ziyade piyasa dinamikleri tarafından yönlendirildiği ifade edildi.