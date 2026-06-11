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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026’nın Nisan ayında %6,6 düşüş kaydetti

Perşembe, 11 Haziran 2026 09:37:55 (GMT+3)   |   San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü ABD'li çelik tesislerinden 2026’nın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 7.443.098 mt’a kıyasla %6,6 düşüş ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 6.877.036 mt’a kıyasla %1,1 artışla 6.953.351 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %3,6 artışla 27.985.471 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

2026 yılında yapılan sevkiyatlar, 2025 yılının aynı ayına kıyasla soğuk sac için %4 düşüş ve sıcak sac için %4 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde korozyona dayanıklı sac sevkiyatlarının ise %13 yükseldiği görülüyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika 

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