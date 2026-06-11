ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026’nın Nisan ayında %6,6 düşüş kaydetti

Amerika Demir Çelik Enstitüsü ABD'li çelik tesislerinden 2026’nın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 7.443.098 mt’a kıyasla %6,6 düşüş ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 6.877.036 mt’a kıyasla %1,1 artışla 6.953.351 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %3,6 artışla 27.985.471 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

2026 yılında yapılan sevkiyatlar, 2025 yılının aynı ayına kıyasla soğuk sac için %4 düşüş ve sıcak sac için %4 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde korozyona dayanıklı sac sevkiyatlarının ise %13 yükseldiği görülüyor.