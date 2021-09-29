ThyssenKrupp ilave karbon ücreti sistemine geçmeyi düşünüyor

Çarşamba, 29 Eylül 2021 14:48:26 (GMT+3) | Brescia

Ekolojik dönüşümün bir bedeli olarak, Avrupalı şirketlerin, kirliliği azaltmalarına yardımcı olan teknolojilere yatırım yapma zorunluluğu bulunuyor. Aksi halde, karbon ayak izlerini saklamak amacıyla emisyon kotaları üzerinden daha fazla ödeme yapma zorunlulukları doğuyor.

Bu nedenle, her geçen gün daha çok şirket, satış fiyatlarına karbon ücreti eklemeye başlıyor. Geçtiğimiz yıl, karbon salım maliyetleri 40€/mt’u aşan Tata Steel Europe, tüm çelik satışlarında geçerli olmak üzere 12€/mt karbon ücreti getirmiş, daha sonra, bu ücreti 16€/mt’a çıkarmıştı. Haziran ayında, Tayvanlı çelik üreticisi China Steel Taiwan, 2022 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere dış piyasalara yapılan satışlarına ilave karbon ücreti ekleyeceğini duyurmuştu. Öte yandan, bu ay, İsveçli üretici Ovako da ilave karbon ücreti sistemine geçeceğini açıklamıştı. Söz konusu şirketler arasına, ThyssenKrupp’un da dahil olabileceği söyleniyor. Piyasa kaynakları, Alman şirketler grubunun müşterilerine, yaklaşık 20€/mt ilave karbon ücreti teklifinde bulunduğunu söyledi. Şirket, karbon salım maliyetlerinin 45,93€/mt seviyesinde yer aldığını ve ton başına 2,1 ton karbondioksit ürettiğini dile getirdi. Şimdilik, bu haber söylenti niteliğinde olsa da, ThyssenKrupp’un önümüzdeki haftalarda, konuya ilişkin duyuru yapmasını bekliyor.