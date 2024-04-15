﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Thyssenkrupp olumsuz piyasa koşulları nedeniyle Duisburg’da üretimini azaltacak

Pazartesi, 15 Nisan 2024 10:37:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, faaliyetlerini mevcut zorlu piyasa koşullarına göre düzenlemek amacıyla Duisburg tesisindeki çelik üretim kapasitesini önemli ölçüde azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket, planlanan üretim düşüşünün rekabet gücünün sürdürülmesi ve Almanya’daki endüstriyel büyümeyi desteklemek üzere güçlü bir çelik arzı oluşturulması açısından önem taşıdığını belirtti.

Duisburg tesisinin yıllık üretim kapasitesi mevcut 11,5 milyon mt’dan yaklaşık 9-9,5 milyon mt’a indirilecek. Bu önlemler aynı zamanda henüz sayısı belirlenmeyen işten çıkarmaları da beraberinde getirecek olsa da thyssenkrupp operasyonel nedenlerden dolayı işten çıkarmalardan kaçınmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan şirket, halihazırda süren yeşil dönüşüm çalışmalarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Duisburg’daki ilk doğrudan indirgeme tesisinin inşaatı planlandığı gibi devam edecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp Steel 2028 yılına kadar Almanya’nın hidrojen ağına bağlanacak

26 Mar | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel Duisburg’da doğrudan indirgenmiş demir eritme tesisi kuracak

21 Mar | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel Duisburg’daki doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşası için TS Elino ile anlaştı

08 Mar | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Siemens Energy’ye karbonu azaltılmış silisli çelik tedarik edecek

22 Şub | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Duisburg’daki doğrudan indirgenmiş demir tesisi için hidrojen ihalesi açtı

19 Şub | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Duisburg’daki ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşasına başlayacak

14 Şub | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel Europe hidrojen alım ihalesi başlatmayı planlıyor

17 Oca | Çelik Haberler

Thyssenkrupp CEO’su: Almanya’nın Avrupa’da hidrojen ağını genişletmesi gerekiyor

04 Oca | Çelik Haberler

Thyssenkrupp 2022-23 mali yılında net zarar kaydetti, 2023-24 mali yılında net kâr bekliyor

23 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Duisburg tesisine 800 milyon € yatırım yapıyor

22 Kas | Çelik Haberler