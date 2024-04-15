Thyssenkrupp olumsuz piyasa koşulları nedeniyle Duisburg’da üretimini azaltacak

Pazartesi, 15 Nisan 2024 10:37:48 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, faaliyetlerini mevcut zorlu piyasa koşullarına göre düzenlemek amacıyla Duisburg tesisindeki çelik üretim kapasitesini önemli ölçüde azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket, planlanan üretim düşüşünün rekabet gücünün sürdürülmesi ve Almanya’daki endüstriyel büyümeyi desteklemek üzere güçlü bir çelik arzı oluşturulması açısından önem taşıdığını belirtti.

Duisburg tesisinin yıllık üretim kapasitesi mevcut 11,5 milyon mt’dan yaklaşık 9-9,5 milyon mt’a indirilecek. Bu önlemler aynı zamanda henüz sayısı belirlenmeyen işten çıkarmaları da beraberinde getirecek olsa da thyssenkrupp operasyonel nedenlerden dolayı işten çıkarmalardan kaçınmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan şirket, halihazırda süren yeşil dönüşüm çalışmalarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Duisburg’daki ilk doğrudan indirgeme tesisinin inşaatı planlandığı gibi devam edecek.