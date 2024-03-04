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Thyssenkrupp İtalya’da yeni dilme hattı devreye aldı

Pazartesi, 04 Mart 2024 10:37:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli Thyssenkrupp Steel Europe elektrikli mobilite yatırımı kapsamında İtalya’da bulunan Motta Visconti tesisinde yeni bir dilme hattı devreye aldığını açıkladı.

Dakikada 500 metreye kadar malzeme dilmek ve 0,20 mm kalınlıktan itibaren ince silisli çelik kesmek üzere tasarlanan hat, otomotiv sektörüne yönelik yüksek verimli silisli çelik üretimine olanak tanıyacak ve tesisin silisli çelik üretim kapasitesini iki katına çıkaracak.

Thyssenkrupp Electrical Steel Italia’nın Genel Müdürü Roberto Briano, “Yeni hat 30 yıldan daha eski olan mevcut hattın yerini aldı ve müşterilerimizin özellikle yüksek kaliteli silisli çeliğe yönelik artan talebini karşılamak üzere inşa edildi,” dedi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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