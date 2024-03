Thyssenkrupp Steel 2028 yılına kadar Almanya’nın hidrojen ağına bağlanacak

Salı, 26 Mart 2024 14:01:51 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel, karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında Duisburg sahasını 2028 yılına kadar ülkenin hidrojen boru hattı ağı GET H2’ye bağlamak amacıyla gaz dağıtım sistemi operatörleri Nowega, OGE ve Thyssengas ile anlaşma imzaladı.

Şirket, Duisburg sahasında hidrojenle çelik üretmeyi ve doğrudan indirgenmiş demir eritme tesisi inşa ederek karbon salımını yıllık 3,5 milyon mt’a kadar düşürmeyi planlıyor.

Lingen’den başlayan GET H2 boru hattına Dorsten ile Duisburg-Walsum arasındaki çelik tesislerine bağlanacak 40 kilometrelik yeni bir hat eklenecek. Bununla birlikte ithalat rotası oluşturmak amacıyla Hollanda’daki Vlieghuis ile Aşağı Saksonya arasında bulunan ve Ochtrup’a kadar devam eden mevcut boru hatları da hidrojen taşıyacak şekilde dönüştürülerek GET H2’ye entegre edilecek. Tüm hatların 2027 yılında faaliyete geçmesi ve Thyssenkrupp’ın da GET H2’ye 2028 yılında bağlanması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, doğrudan indirgenmiş demir eritme tesisine hidrojen temini için ihale açtığını açıklamıştı. Kapasitesi yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alacak söz konusu tesisin 2026 yılında devreye alınması hedefleniyor.