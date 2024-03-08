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Thyssenkrupp Steel Duisburg’daki doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşası için TS Elino ile anlaştı

Cuma, 08 Mart 2024 11:33:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel Duisburg’da kurulacak doğrudan indirgeme deneme tesisinin ve ilgili birimlerin inşası için Alman tesis imalataçısı TS Elino ile anlaştığını açıkladı. Alman araştırma kurumu VdEh Uygulamalı Araştırma Enstitüsü doğrudan indirgeme deneme tesisinin müşterisi ve işletmecisi olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yıllık 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Projeyle demir cevherinin doğrudan indirgenmesine yönelik araştırmaların ilerletilmesi hedefleniyor. Doğrudan indirgeme tesisinin deneme ölçeğindeki sipariş bedeli yaklaşık 10 milyon € seviyesinde yer alıyor. Thyssenkrupp Steel ve VdEh Uygulamalı Araştırma Enstitüsü söz konusu tesiste hidrojen bazlı, karbonsuz sıcak demir üretimine yönelik teknolojiler deneyecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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