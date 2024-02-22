Thyssenkrupp Siemens Energy’ye karbonu azaltılmış silisli çelik tedarik edecek

Perşembe, 22 Şubat 2024 11:50:04 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel’in bağlı kuruluşu thyssenkrupp Electrical Steel, açık deniz rüzgar santrallerindeki karbon salımını azaltması amacıyla Siemens Energy’ye karbonu azaltılmış bluemint® powercore® silisli çeliğinden tedarik edeceğini duyurdu. Şirketler aynı zamanda Avrupa’da enerji geçişini ve sektörün karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmak amacıyla da birlikte çalışıyor.

İş birliği kapsamında Siemens Energy, açık deniz rüzgar türbinlerinin nasel bölümlerine karbonu azaltılmış çelikten yapılmış yaklaşık 700 transformatör kuracak. Bununla birlikte thyssenkrupp, söz konusu ürünün teslimatını 2026 yılına kadar tamamlayacak.

Öte yandan thyssenkrupp, Duisburg tesisindeki yüksek fırında özel olarak işlenmiş hurda kullanılarak üretilen bluemint® powercore® silisli çeliğin karbon salımını 12.000 mt’dan fazla azaltacağını ifade etti.

Siemens Energy Başkan Yardımcısı Tilo Else, “Yüksek teknolojili powercore® silisli çeliğin karbonu azaltılmış versiyonuna geçiş yapmamız üretim zincirimizin tamamının karbonsuzlaştırılması bakımından önemli bir adım. thyssenkrupp Electrical Steel ile kurduğumuz iş birliği sayesinde hem kendimizin hem de müşterilerimizin Kapsam 3 karbon salımını düşürme konusunda kesin bir sonuca varacağız,” dedi.