Thyssenkrupp Duisburg’daki ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşasına başlayacak

Çarşamba, 14 Şubat 2024 11:23:42 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel Duisburg’da ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşasına başlamak için Düsseldorf hükümetinden onay aldığını açıkladı. Bu da inşaat faaliyetlerinin 2024 yılının sonunda alınması bekleyen nihai onaydan önce başlayabileceğini gösteriyor.

Yıllık 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor. İnşaat faaliyetleri 2.000 kişiye kadar istihdam sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere “tkH2steel projesi” kapsamındaki yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi ilk etapta doğal gazla, 2027 yılının sonundan itibaren ise artan miktarlarda hidrojenle faaliyet gösterecek.