Thyssenkrupp Steel Duisburg’da doğrudan indirgenmiş demir eritme tesisi kuracak

Perşembe, 21 Mart 2024 14:38:07 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, çelik üretimini karbondan arındırma stratejisinin bir parçası olarak Duisburg’da doğrudan indirgenmiş demir eritme deneme tesisinin ve ilgili birimlerin inşası için Alman uygulama odaklı araştırma ve geliştirme enstitüsü Grenzebach Maschinenbau ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Saatte 100 kg doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine sahip olacak eritici doğrudan indirgeme deneme tesisine entegre edilecek.

Yaklaşık 7,5 milyon € değerindeki projenin maliyetinin %65’ini North Rhine-Westphalia Eyaleti Ekonomik İlişkiler, Sanayi, İklim ve Enerji Bakanlığı, %35’ini ise thyssenkrupp Steel karşılayacak.

Projede doğrudan indirgeme tesislerinden gelen sünger demiri bir eritme tesisinde sıvılaştırma ve daha sonra sıcak metale dönüştürme sürecinin test edilmesi hedefleniyor. Doğrudan indirgenmiş demir, alternatif karbonlu ürünler ve geri dönüştürülmüş malzemeler gibi farklı hammaddelerin test edilmesine yönelik ilk deneme üretiminin 2026 başlarında devreye alınması planlanıyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Thyssenkrupp Steel yıllık 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine sahip olacak doğrudan indirgeme deneme tesisinin ve ilgili birimlerin inşası için Alman tesis imalatçısı TS Elino ile anlaşmıştı.