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Thyssenkrupp Steel Europe hidrojen alım ihalesi başlatmayı planlıyor

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:10:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli thyssenkrupp Steel Europe Duisburg tesisindeki faaliyetlerini karbondan arındırma taahhüdü kapsamında yenilenebilir hidrojen temini için kamu ihalesi düzenlemeyi planladığını açıkladı. İhalenin bu çeyrekte başlatılması planlanıyor.

Duisburg tesisine hidrojen teslimatının 2028’de 104.000 mt ile başlaması ve 2029-2035'te 143.000 mt’a, 2036-2037’de ise 151.000 mt’a yükselmesi bekleniyor. Elde edilen hidrojenin yüksek fırının yerini alacak doğrudan indirgenmiş demir tesisinde kullanılması hedefleniyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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