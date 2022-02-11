ThyssenKrupp birinci çeyrekte net kâr elde etti, satış gelirleri yükseldi

Cuma, 11 Şubat 2022 15:06:20 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi ThyssenKrupp, 2021-22 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ThysseKkrupp bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 145 milyon € net zarara kıyasla 106 milyon € net kâr açıkladı ve şirketin satış geliri bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %23 artışla 9 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte ThyssenKrupp’ın düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının 378 milyon € seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin çelik birimi tedarik sıkıntılarından olumsuz etkilendi. Sipariş alım hacimleri ve sevkiyatlar bir önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi. Ancak artan fiyatlar sipariş alımının %3 artışla 2,5 milyar €’ya, satışların ise %39 artışla 2,7 milyar €’ya yükselmesini sağladı. Hammadde ve enerji maliyetlerindeki güçlü artışa rağmen çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı özellikle ortalama satış fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 20 milyon €’ya kıyasla önemli ölçüde artarak 124 milyon €’ya ulaştı. Bu iyileşme, devam eden yeniden yapılandırma programı ve Çelik Stratejisi 20-30’a bağlı olarak uygulanan performans önlemleri sayesinde gerçekleşti.

Şirket, devam eden ekonomik toparlanma ve birimlerindeki yapısal iyileştirmelerin devam etmesi sayesinde 2021-22 mali yılı için genel olarak iyimser olduğunu belirtti. Artan girdi maliyetlerini de içeren mevcut belirsizlikler karşısında şirket temkinli olmaya devam ediyor. Thyssenkrupp söz konusu mali yılda düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının önemli ölçüde iyileşerek 1,5-1,8 milyar € arasında olmasını ve net kârının en az 1 milyar € seviyesinde kaydedilmesini bekliyor.