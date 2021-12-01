ThyssenKrupp altyapı biriminin satışını tamamladı

Çarşamba, 01 Aralık 2021 14:18:01 (GMT+3) | Brescia

Almanya merkezli ThyssenKrupp, altyapı biriminin satışını tamamladığını duyurdu. Ağustos ayının başında, şirket, yeniden yapılanma planı kapsamında altyapı biriminin FMC Beteiligungs KG’ye satıldığını açıklamıştı. Alman yatırım şirketi FMC, çalışanların ve toplumun yararına sürdürülebilir değer geliştirmeye odaklanan şirketlere uzun vadeli yatırımlar yapıyor. Her iki taraf da satışın finansal detaylarını açıklamadı.

Satış, tüm izinlerin alınmasının ardından dün resmi olarak tamamlandı. ThyssenKrupp, “Altyapı birimi, şirketin kademeli olarak geliştirilmesi için yeni sahibinin stratejilerinden yararlanacak. Bu stratejiler, özellikle dijitalleşmeye, mevcut ve yeni pazarların geliştirilmesine yönelik gerekli yatırımları içeriyor,” dedi.