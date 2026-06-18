Thyssenkrupp tk accelis birimini yeniden yapılandırma planını onayladı

Alman sanayi grubu thyssenkrupp AG daha önce thyssenkrupp Materials Services (TKMS) olarak bilinen tk accelis’in şirketin bünyesinden çıkarılma ve ardından borsada işlem görme yoluyla bağımsız bir şirket olarak kurulmasına yönelik yeniden yapılandırma planını onayladığını açıkladı.

Thyssenkrupp bu doğrultuda tk accelis’teki %49 oranındaki azınlık hissesini, thyssenkrupp AG hissedarlarına mevcut payları oranında devretmeyi ve söz konusu hisseleri Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda işleme açmayı planlıyor. Sürecin nihai olarak karara bağlanması 7 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenmesi beklenen olağanüstü genel kurulda hissedar onayına tabi olacak.

Şirket yeniden yapılandırmanın onaylanması halinde thyssenkrupp AG’nin tk accelis’te çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam edeceğini, bunun da şirketin thyssenkrupp Group bünyesinde tam konsolide olarak kalacağı anlamına geldiğini belirtti.

thyssenkrupp AG Denetim Kurulu Başkanı Siegfried Russwurm planlanan yeniden yapılandırmanın geçtiğimiz yıl TKMS’nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından şirketin gelecek planlarında bir diğer önemli adım olduğunu söyledi. Russwurm, dönüşümün thyssenkrupp AG çatısı altında faaliyet gösterecek güçlü ve bağımsız şirketler yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Söz konusu birim, çelik ve alaşımlar gibi malzemeleri tedarik ediyor, satıyor ve işliyor, ayrıca bunların depolama süreçlerini yönetiyor. Şirket, havacılık, savunma ve veri merkezleri gibi hızlı büyüyen sektörlerde güçlü bir varlığa sahip olup 15.000’den fazla kişiye istihdam sağlıyor ve dünya genelinde yaklaşık 250.000 müşteriye hizmet veriyor.