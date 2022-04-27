Ternium’un net kârı birinci çeyrekte yükseldi

Çarşamba, 27 Nisan 2022 09:07:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium’un net kârı bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 706,7 milyon $’a kıyasla 857,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış geliri bir önceki yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 3,25 milyar $’a kıyasla 4,30 milyar $ olurken, net kârı 1,32 milyar $ ve faaliyet geliri 1,06 milyar $ seviyelerine yükseldi.

Aynı çeyrekte, çelik ürünleri sevkiyatları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 3,09 milyon mt’a kıyasla 2,95 milyon mt’a gerilese de ton başına elde edilen gelir 1.026$/mt seviyesinden 1.427$/mt’a çıktı.

Şirketin Meksika, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Guatemala ve ABD’de üretim tesisleri bulunuyor.