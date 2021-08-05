Ternium’un Meksika ve Güney Amerika piyasalarında satış gelirleri ikinci çeyrekte arttı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 10:42:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Güney Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, Meksika ve Güney Amerika piyasalarındaki güçlü büyümeyle birlikte tüm faaliyet birimlerinin satış gelirlerinde artış elde ettiğini duyurdu.

Buna göre, Ternium Mexico’nun satış gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %167 artışla 2,27 milyar $ olurken, Güney Amerika biriminin satış gelirleri yıllık %117 artışla 811,5 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirket, diğer piyasalardaki faaliyetlerinden elde edilen satış gelirlerinin ise yıllık %39 artışla 761,3 milyon $’a yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu dönemde, Ternium Mexico’nun çelik satış hacmi yıllık %48 artışla 1,73 milyon mt ve Güney Amerika piyasasındaki çelik satış hacmi yıllık %85 artışla 636.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Bununla birlikte, şirketin diğer piyasalardaki çelik satış hacmi yıllık %25 düşüşle 697.000 mt’a geriledi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, şirketin net kârı, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 43,6 milyon $’a kıyasla 1,15 milyar $’a çıktı.