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Ternium Rio de Janeiro’daki tesisinde hurda kullanımını artıracak

Pazartesi, 06 Haziran 2022 09:16:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan CSA tesisinde çelik üretiminde hurda kullanımını %80 artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon $ yatırım yapacak.

2023 yılının Eylül ayında tamamlanması beklenen yatırımın ilk aşamasında tesise yeni ekipmanlar kurulacak ve mevcut hurda sahası modernize edilecek.

Ternium Brazil CEO’su Marcelo Chara, hurda kullanımının demir cevheri tüketimini azaltarak üretim verimliliğini artırdığını ve karbon salımını azalttığını söyledi. Şirket ton başına karbon yoğunluğunun 2030 yılına kadar %20 düşmesini bekliyor.

Latin Amerika’nın en büyük çelik tesisi olan CSA’nın slab üretim kapasitesi yıllık 5 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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