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Gerdau, Barro Alto güneş enerjisi parkının inşasına başlayacak

Pazartesi, 09 Aralık 2024 14:03:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, uzun mamul üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Gerdau Aços Longos ve yerel güneş enerjisi şirketi Newave Energia’nın Barro Alto’da yeni güneş enerjisi parkının inşasına başlayacağını duyurdu.

Yaklaşık 1,3 milyar BRL (211,70 milyon $) yatırımla hayata geçirilecek güneş enerjisi parkının toplam üretim kapasitesi yaklaşık 452 MWp seviyesinde yer alacak. İnşası 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenen park, faaliyete alındıktan sonra ortalama enerji hacminin %66’sını Gerdau’nun Brezilya’daki üretim tesislerine tedarik edecek.

Öte yandan 420 MWp kapasiteli Arinos güneş parkıyla birlikte söz konusu projeler, Gerdau’nun karbon salımını yıllık 65.000 mt azaltmasına olanak tanıyacak.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Gerdau 





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