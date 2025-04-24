Gerdau Brezilya hükümetinden ithalata yönelik önlem alınmasını bekliyor

Brezilya merkezli çelik üreticisi Gerdau Group’un CEO’su Gustavo Werneck, 2025 yılında planlanan 1 milyar $’lık yatırım için hükümetin Çin’den ithal ürünlerdeki artışa karşılık vermesinin beklendiğini ifade etti.

Werneck, yetkililerin konu hakkında görüşmeye açık olduğunu ancak henüz kesin bir çözüme ulaşılmadığını belirtti.

Yeni getirilen kota sistemine rağmen Brezilya 2024 yılında 4,8 milyon mt çelik ithal etti. Bu tonaj iç piyasadaki satışların %20’sinden fazlasına denk düşüyor.

Werneck, “Çin’den ithal çeliğin üretim maliyetlerinden daha düşük fiyatlara Brezilya sınırlarından geçmesi absürt bir durum,” ifadelerini kullandı.

Werneck, mevcut koşullarda Brezilya’daki yatırımlar konusunda bir karar vermek için Mayıs sonuna kadar bekleneceğini söyledi.