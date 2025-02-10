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ArcelorMittal'den Tubarao tesisine 696 milyon $'lık yatırım

Pazartesi, 10 Şubat 2025 10:18:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ArcelorMittal’in Brezilya birimi, Brezilya’nın Espirito Santo eyaletinde yer alan Tubarao tesisine 3,8-4 milyar BRL (661-696 milyon $) değerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Slab ve sıcak rulo sac üreten Tubarao tesisinde yeni soğuk haddeleme ve sürekli kaplama hatlarıyla otomotiv, beyaz eşya ve kamu inşaatı sektörlerine yüksek kaliteli çelik tedarik edilecek.

Fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin şirket tarafından onaylanması bekleniyor.

Projenin 2026 yılının ilk yarısında inşaatına başlanması, üretimin ise 2029’un ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

1$ = 5,75 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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