ArcelorMittal Brazil uzun vadeli karbonsuzlaşma hedefleri kapsamında rüzgâr enerjisi projesini devreye aldı

ArcelorMittal Brazil, Bahia eyaletindeki Babilônia Centro rüzgâr enerjisi santralinin faaliyetlere başladığını ve projenin planlanandan önce tamamlandığını duyurdu. Brezilyalı enerji şirketi Casa dos Ventos ile ortaklaşa geliştirilen projenin enerji maliyetlerini düşürerek ve düşük emisyonlu enerjiye erişimi artırarak ArcelorMittal Brazil’in uzun vadeli rekabetçiliğini güçlendireceği bildirildi.

123 adet türbinden oluşan ve Brezilya’nın ulusal şebekesine bağlı olan 553,5 MW kapasiteli projeye 4,2 milyar BRL (728,55 milyon $) yatırım yapıldığı ve Brezilya Ulusal Elektrik Enerjisi Ajansı’ndan 35 yıllık faaliyet izni verildiği aktarıldı. Ayrıca projenin 267 MW’sinin ArcelorMittal Brazil’e tahsis edildiği ifade edildi.

Enerji çeşitliliği ve karbonsuzlaşma

ArcelorMittal Brazil, projenin enerji portföyünü çeşitlendireceğini, rekabet gücünü artıracağını ve karbonsuzlaşma çalışmalarına katkıda bulunacağını belirtti. Şirket, 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi ve 2050 yılına kadar emisyonlarını sıfırlamayı hedefliyor.

Bununla birlikte ArcelorMittal Brazil, projenin inşası için XCarb® marka düşük emisyonlu inşaat demirinden tedarik ettiğini paylaştı. Rüzgâr santralinin emisyonları yıllık yaklaşık 204.000 mt düşüreceği ve şirketin düşük emisyonlu operasyonlara geçiş sürecini güçlendireceği vurgulandı.