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Gerdau boru hattı ve hurda geri dönüşüm projesi için finansman aldı

Çarşamba, 25 Haziran 2025 11:44:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES), yerel çelik üreticisi Gerdau’nun boru hattı ve hurda geri dönüşüm projesi için İklim Fonu kapsamında 666 milyon BRL (120,73 milyon $) tutarındaki finansman paketini onayladığını duyurdu.

Finansmanın desteğiyle Gerdau, Ouro Preto’daki Miguel Burnier demir cevheri madeni ile Ouro Branco’daki çelik tesisi arasında 13 kilometrelik boru hattı ve 10 kilometrelik atık taşıma hattı inşa edecek. Bu sayede şirket, bölgede kamyon kullanımını azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürecek. Boru hattının, günlük 60.000 mt demir cevheri taşıyan 1.500 adet kamyonun yerine geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Gerdau, Pindamonhangaba’daki vasıflı çelik tesisinde hurda geri dönüşüm merkezi inşa edecek. Yeni merkez, hurda olarak gelen tüm malzemeleri işleyecek ve malzemelerdeki yabancı maddeleri ayıracak. Proje, çelik üretiminde hurda kullanımını artırarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacak.

Gerdau CFO’su Rafael Japur, bahsi geçen yatırımların şirketin enerji verimliliğini artırmasına ve rekabet gücünü iyileştirmesine de olanak tanıyacağını ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım Gerdau 

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