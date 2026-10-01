ArcelorMittal Brazil, Pecém çelik tesisinde 961 milyon $ değerinde kapasite artışı yatırımı değerlendiriyor

Basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Brezilya'nın Ceará eyaletindeki Pecém çelik tesisinin kapasitesini artırmak üzere yaklaşık 5 milyar BRL (961 milyon $) değerinde yatırım yapmayı değerlendirirken, nihai yatırım kararının 2026 yılının sonuna kadar alınması bekleniyor. Önerilen proje kapsamında yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli yeni bir sıcak rulo sac üretim hattı kurulacak.

Proje, ArcelorMittal'in Brezilya'daki yüksek katma değerli çelik ürünleri üretimini artırma planlarının bir parçasını oluşturuyor. Şirket daha önce Pecém tesisinin, yeni bir sıcak rulo sac hattının kurulması da dahil olmak üzere alt segment faaliyetlerini genişletmeye yönelik fırsatları değerlendirdiği tesisler arasında bulunduğunu teyit etmişti.

Nihai yatırım kararının yıl sonuna kadar alınması bekleniyor

ArcelorMittal'in Brezilya operasyonlarından sorumlu işletme direktörü Jorge Oliveira'ya göre Pecém'deki kapasite artışına yönelik çalışmalar devam ederken, nihai yatırım kararının yıl sonuna kadar alınması bekleniyor. Yatırım kararı kısmen ithalatın yerel piyasadaki payı da dahil olmak üzere Brezilya yerel çelik piyasasındaki koşullara bağlı olacak.

Pecém tesisi şu anda slab üretimine odaklanıyor. Önerilen haddeleme hattı, söz konusu slabların bir bölümünün tesiste sıcak rulo saca dönüştürülmesini sağlayarak şirketin Brezilya'daki ürün portföyünde daha yüksek katma değerli nihai çelik ürünlerinin payını artıracak.