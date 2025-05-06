Gerdau ABD’nin vergileri sebebiyle Meksika’daki çelik projesini iptal etti

Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, ABD’nin yürürlüğe aldığı çelik ithalat vergilerinden kaynaklı belirsizlik sebebiyle Meksika’da yapmayı planladığı çelik yatırımını iptal etme kararı aldı.

Şirket CEO’su Gustavo Werneck, ABD’nin vergilerinin otomotiv sektöründe yapısal değişikliklere sebep olacağını ve bu değişikliklerin Gerdau’nun Meksika’da kurmayı planladığı tesisi doğrudan etkileyeceğini ifade etti. Çoğunlukla vergiler sonrasında küresel otomotiv zincirinin nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlik sebebiyle bu kararı aldıklarını dile getirdi.

600 milyon $’lık vasıflı çelik tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alması ve ABD otomotiv sektörüne hizmet vermesi planlanıyordu.