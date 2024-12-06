Ternium CEO'su: Meksika'nın ABD ile olan çelik ticareti açığı 2024'te %30 artacak

Latin Amerika çelik devi Ternium'un CEO'su Máximo Vedoya, Ocak ayında Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle Meksika ve Kanada'dan ABD'ye yapılan ihracata gümrük vergileri uygulanacağına dair son zamanlarda gündemde olan senaryoları yorumladı. ABD Çelik Üreticileri Birliği (SMA) de korumacılık önlemlerinin artırılmasını talep etmişti.

Vedoya, SMA tarafından Meksika'nın ABD'ye yaptığı çelik ihracatının neden olduğu iddia edilen zararın “yanlış ve yanlış bilgilendirme” olduğunu belirterek, “ABD Meksika'ya bizim onlara ihraç ettiğimizden daha fazla çelik ihraç ediyor. Yine de Meksika çeliğine %25 gümrük vergisi getirmek istiyorlar. Bu, hem kendilerine hem de bize zarar verecek, mantıksız bir önlem," dedi. Vedoya, sözlerini şöyle sürdürdü; “2024'te Meksika ABD ile 2,3 milyon mt çelik ticaret açığına sahip olacak. Öyle ki bu yıl Meksika ABD'den 2,1 milyon mt çelik ihraç edecek ve 4,4 milyon mt çelik ithal edecek. Yani ABD'ye çelik ihracatının arttığı iddiası doğru değil”.

SteelOrbis’in Vedoya'nın verdiği bilgilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, bu şartlar altında Meksika'nın ABD ile olan çelik ticaret açığı 2023'teki 1,76 milyon mt'a kıyasla %30,5 artışla 2024 yılında 2,3 milyon mt'a çıkacak.

Vedoya'nın tahminine göre bu yıl ABD'den Meksika'ya çelik ihracatı %7,8 artacak. 2022 yılı ile kıyaslandığında tonaj %19,1 artmış olacak.