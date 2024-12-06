ABD, Meksikalı Tenaris-TAMSA’dan ithal OCTG boruya %30,3 geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksikalı üretici Tubos de Acero de México’dan (TAMSA) ithal doğal gaz ve muhafaza borusuna (OCTG) yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, incelemeye tabi 11 Mayıs 2022 ile 31 Ekim 2023 arasındaki dönemde yapılan ithalatta %30,38'lik bir damping marjı olduğunu belirledi. Öte yandan Tenaris'e ait Siderca’nın Arjantin'den ihraç ettiği OCTG borusuna yönelik inceleme iptal edildi.

Tenaris-TAMSA olarak da bilinen TAMSA, Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris'in Meksika birimi. Tenaris ise Latin Amerikalı yassı ve uzun mamul üreticisinin kardeş şirketi. Her ikisi de İtalya-Arjantin menşeli Techint Group'a ait.