Tata Steel UK düşük emisyonlu çelikten rüzgâr türbini kulesi üretmek için finansman sağladı

Tata Steel UK, düşük emisyonlu çelik çözümleri kullanılarak yeni nesil rüzgâr türbini kuleleri geliştirmeyi amaçlayan ortak bir proje için Galler hükümetinden finansman aldığını duyurdu.

Elektrik ark ocağı bazlı üretime geçiş destekleniyor

Projenin, rüzgâr türbini kulelerinin tasarım ve üretim süreçlerini hızlandırırken, daha sürdürülebilir üretimi mümkün kılmada düşük emisyonlu çeliğin rolünü değerlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Üretimde levha yerine çelik şerit kullanımının verimlilik ve ölçeklenebilirlik açısından avantaj sağlamasının beklendiği vurgulandı.

Elektrik ark ocağı bazlı üretime geçiş süreci devam eden Tata Steel UK’in daha çevreci çelik ürünlerinin geliştirilmesi stratejisi ile uyumlu olan proje başarılı olursa düşük emisyonlu çelik ürünlerinin endüstriyel ölçekte yaygınlaşabileceği aktarıldı.

Ayrıca açık deniz rüzgâr enerjisinin İngiltere’nin enerji dönüşümünde merkezi rol oynaması beklendiği için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir kule çözümlerinin giderek daha kritik hale geldiği dile getirildi.

Galler’in yeşil çelik merkezi olması hedefleniyor

Tata Steel Research and Innovation Limited Direktörü ve Yönetim kurulu Üyesi Sumitesh Das, projenin Port Talbot’taki düşük emisyonlu çelik üretiminde yeni iş fırsatları yaratmasının beklendiğini paylaştı.

Milletvekili Stephen Kinnock ise yenilenebilir enerji projelerinde yerel çelik kullanımının artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin enerji güvenliğini artıracağını, ekonomik büyümeyi destekleyeceğini, istihdam yaratacağını ve özellikle Kelt Denizi bölgesindeki açık deniz rüzgâr projelerinde ithalata bağımlılığı azaltacağını kaydetti.