Tata Steel UK düşük emisyonlu çelikten rüzgâr türbini kulesi üretmek için finansman sağladı

Pazartesi, 06 Nisan 2026 14:36:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Tata Steel UK, düşük emisyonlu çelik çözümleri kullanılarak yeni nesil rüzgâr türbini kuleleri geliştirmeyi amaçlayan ortak bir proje için Galler hükümetinden finansman aldığını duyurdu.

Elektrik ark ocağı bazlı üretime geçiş destekleniyor

Projenin, rüzgâr türbini kulelerinin tasarım ve üretim süreçlerini hızlandırırken, daha sürdürülebilir üretimi mümkün kılmada düşük emisyonlu çeliğin rolünü değerlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Üretimde levha yerine çelik şerit kullanımının verimlilik ve ölçeklenebilirlik açısından avantaj sağlamasının beklendiği vurgulandı.

Elektrik ark ocağı bazlı üretime geçiş süreci devam eden Tata Steel UK’in daha çevreci çelik ürünlerinin geliştirilmesi stratejisi ile uyumlu olan proje başarılı olursa düşük emisyonlu çelik ürünlerinin endüstriyel ölçekte yaygınlaşabileceği aktarıldı.

Ayrıca açık deniz rüzgâr enerjisinin İngiltere’nin enerji dönüşümünde merkezi rol oynaması beklendiği için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir kule çözümlerinin giderek daha kritik hale geldiği dile getirildi.

Galler’in yeşil çelik merkezi olması hedefleniyor

Tata Steel Research and Innovation Limited Direktörü ve Yönetim kurulu Üyesi Sumitesh Das, projenin Port Talbot’taki düşük emisyonlu çelik üretiminde yeni iş fırsatları yaratmasının beklendiğini paylaştı.

Milletvekili Stephen Kinnock ise yenilenebilir enerji projelerinde yerel çelik kullanımının artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin enerji güvenliğini artıracağını, ekonomik büyümeyi destekleyeceğini, istihdam yaratacağını ve özellikle Kelt Denizi bölgesindeki açık deniz rüzgâr projelerinde ithalata bağımlılığı azaltacağını kaydetti.


Etiketler: Galler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

İngiltere yeni çelik ticaret önlemlerini açıkladı, iki ürün için yeni kota getirildi

06 Nis | Çelik Haberler

Kardemir 2 No’lu sürekli döküm makinesini devreye aldı, katma değerli üretimi artırmayı hedefliyor

06 Nis | Çelik Haberler

BAZ Steel, Suudi Arabistan’da boru üretimini yerelleştirmek üzere SAAL ile mutabakat anlaşması imzaladı

06 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2026’nın Mart ayında %2,28 arttı

06 Nis | Çelik Haberler

Redshaw: Karbon yoğun çelik üreticileri için yeni bir maliyet baskısı dönemi başlıyor

06 Nis | Röportaj

Türkiye’de premium kalite ithal hurda fiyatları 400$/mt CFR seviyesine ulaştı

06 Nis | Hurda ve Hammadde

Fives, Hyundai Steel ve POSCO Louisiana çelik tesisi projesi için sözleşme imzaladı

06 Nis | Çelik Haberler

EUROFER ilk sertifika fiyatı açıklanmadan önce SKDM’de değişiklikler yapılması çağrısını yineledi

06 Nis | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

06 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da soğuk rulo sac fiyatları arz sıkıntısı ve baz fiyatlarda artış beklentisiyle yükseldi

06 Nis | Yassı Ürünler ve Slab





