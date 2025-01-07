Tata Steel UK Port Talbot tesisinde ekipmanları kaldırmaya başladı

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisinin yeşil geçişi doğrultusunda konvertörler ve destekleyici yapılar dahil olmak üzere tesisteki ekipmanları sökmeye başladığını açıkladı. Tesisteki bazı ekipmanlar elektrik ark ocağı bazlı çelik üretim sürecinde kullanılmak üzere yenileniyor.

Şirket ayrıca nihai mamul kalitesini artırmak için iki yeni pota ocağına yatırım yapıyor. Bu ocaklar, şirketin en çok talep gören ürün özelliklerini ve müşteri gereksinimlerini karşılamasını, böylece ileride rekabet gücünü artırmasını sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında şirket Port Talbot tesisini karbondan arındırmak için Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova’dan elektrik ark ocağı ve son teknoloji ekipmanlar sipariş etmişti.