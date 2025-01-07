 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel UK Port Talbot tesisinde ekipmanları kaldırmaya başladı

Salı, 07 Ocak 2025 10:48:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisinin yeşil geçişi doğrultusunda konvertörler ve destekleyici yapılar dahil olmak üzere tesisteki ekipmanları sökmeye başladığını açıkladı. Tesisteki bazı ekipmanlar elektrik ark ocağı bazlı çelik üretim sürecinde kullanılmak üzere yenileniyor.

Şirket ayrıca nihai mamul kalitesini artırmak için iki yeni pota ocağına yatırım yapıyor. Bu ocaklar, şirketin en çok talep gören ürün özelliklerini ve müşteri gereksinimlerini karşılamasını, böylece ileride rekabet gücünü artırmasını sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında şirket Port Talbot tesisini karbondan arındırmak için Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova’dan elektrik ark ocağı ve son teknoloji ekipmanlar sipariş etmişti.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel UK ilk yeşil çelik tedarik anlaşmasını İngiltere merkezli JCB ile imzaladı

17 Ara | Çelik Haberler

Tenova, Tata Steel’in Port Talbot tesisini karbondan arındıracak

21 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel UK, Port Talbot’taki yeşil çelik projesi için finansman alacak

12 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK Port Talbot tesisinde enerji altyapısı kuracak

22 May | Çelik Haberler

Tata Steel UK ilk yeşil çelik tedarik anlaşmasını İngiltere merkezli JCB ile imzaladı

17 Ara | Çelik Haberler

Tenova, Tata Steel’in Port Talbot tesisini karbondan arındıracak

21 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel UK, Port Talbot’taki yeşil çelik projesi için finansman alacak

12 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK Port Talbot tesisinde enerji altyapısı kuracak

22 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis