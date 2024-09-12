Tata Steel UK, Port Talbot’taki yeşil çelik projesi için finansman alacak

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisinde gerçekleştirmekte olduğu 1,25 milyar £ değerindeki yeşil çelik projesi için İngiltere hükümetinden 500 milyon £ finansman alacağını açıkladı. Projeye göre şirket, tesiste bir elektrik ark ocağı kuracak.

Söz konusu proje ülkenin endüstriyel karbon emisyonunu %8 ve şirketin Port Talbot tesisindeki karbon emisyonunu %90 oranında azaltacak. Elektrik ark ocağının 3 yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tata Steel’in CEO’su T V Narendran, “Hükümetin bu kritik desteğiyle gerçekleştirilecek dönüşüm, Port Talbot tesisini Avrupa’nın başlıca yeşil çelik üretim merkezi haline getirebilir,” şeklinde konuştu.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tata Steel UK, Eylül sonuna kadar 4 No’lu yüksek fırını devre dışı bırakmak dahil olmak üzere Port Talbot tesisinde yer alan mevcut eski ekipmanları devre dışı bırakma ve tesisi yeniden yapılandırma planına bağlı kalacağını ifade etmişti.