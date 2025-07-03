Tata Steel UK Port Talbot’taki iki sürekli döküm makinesinin ömrünü uzatacak

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Güney Galler’de bulunan Port Talbot tesisindeki iki sürekli döküm makinesinde gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarının ilk aşaması için yerel şirket Systems Group ile bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Systems Group, döküm makinelerinde kritik yapısal çalışmalar gerçekleştirip 1,5 mil uzunluğundaki boru tesisatını yenileyecek ve böylece döküm makinelerinin kullanım ömürlerini uzatacak.

Sürekli döküm makinelerinin ömrünün uzatılması, 2027 yılı sonuna kadar yeni son teknoloji elektrik ark ocağını devreye alma hazırlığında olan şirketin sürdürülebilir düşük karbonlu çelik üretimi çabalarını destekleyecek. Elektrik ark ocağı devreye alındığında Port Talbot tesisinin karbon emisyonunu yaklaşık %90 azaltması bekleniyor.

Tata Steel UK’in Mühendislik Proje Yöneticisi Ian Ellis, “Bu çalışma, mevcut döküm makinelerimizin yeni elektrik ark ocağında müşterilerimizin talep ettiği tonaj ve kalitede çeliği işlemek için en iyi durumda olmasını sağlayacak,” dedi.