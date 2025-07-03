 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel UK Port Talbot’taki iki sürekli döküm makinesinin ömrünü uzatacak

Perşembe, 03 Temmuz 2025 12:02:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Güney Galler’de bulunan Port Talbot tesisindeki iki sürekli döküm makinesinde gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarının ilk aşaması için yerel şirket Systems Group ile bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Systems Group, döküm makinelerinde kritik yapısal çalışmalar gerçekleştirip 1,5 mil uzunluğundaki boru tesisatını yenileyecek ve böylece döküm makinelerinin kullanım ömürlerini uzatacak.

Sürekli döküm makinelerinin ömrünün uzatılması, 2027 yılı sonuna kadar yeni son teknoloji elektrik ark ocağını devreye alma hazırlığında olan şirketin sürdürülebilir düşük karbonlu çelik üretimi çabalarını destekleyecek. Elektrik ark ocağı devreye alındığında Port Talbot tesisinin karbon emisyonunu yaklaşık %90 azaltması bekleniyor.

Tata Steel UK’in Mühendislik Proje Yöneticisi Ian Ellis, “Bu çalışma, mevcut döküm makinelerimizin yeni elektrik ark ocağında müşterilerimizin talep ettiği tonaj ve kalitede çeliği işlemek için en iyi durumda olmasını sağlayacak,” dedi.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel UK’in Port Talbot’taki elektrik ark ocağı projesine resmi onay geldi

19 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel UK Port Talbot tesisinde ekipmanları kaldırmaya başladı

07 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel UK ilk yeşil çelik tedarik anlaşmasını İngiltere merkezli JCB ile imzaladı

17 Ara | Çelik Haberler

Tenova, Tata Steel’in Port Talbot tesisini karbondan arındıracak

21 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel UK, Port Talbot’taki yeşil çelik projesi için finansman alacak

12 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK Port Talbot tesisinde enerji altyapısı kuracak

22 May | Çelik Haberler

Tata Steel UK’in Port Talbot’taki elektrik ark ocağı projesine resmi onay geldi

19 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel UK Port Talbot tesisinde ekipmanları kaldırmaya başladı

07 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel UK ilk yeşil çelik tedarik anlaşmasını İngiltere merkezli JCB ile imzaladı

17 Ara | Çelik Haberler

Tenova, Tata Steel’in Port Talbot tesisini karbondan arındıracak

21 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis