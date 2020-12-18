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Tenova Salzgitter için doğrudan indirgenmiş demir tesisi kuracak

Cuma, 18 Aralık 2020 14:08:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli şirketi Tenova, Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH’de indirgeyici olarak %100’e kadar hidrojen kullanarak doğrudan indirgenmiş demir üretecek olan µDRAL adlı hidrojen bazlı bir deneme tesisi kuracağını açıkladı.

Energiron teknolojisine sahip olan tesis, hidrojen ve doğal gaz ile çalıştırılarak karbon salımını düşürecek. Bu da, Salzgitter’in uzun vadeli karbon azaltma hedeflerine ulaşmasını sağlayacak. µDRAL ile üretilen doğrudan indirgenmiş demir, hem kömürden tasarruf etmek için yüksek fırında hem de Peine tesisinin elektrik ark fırınında kullanılacak.

Tenova’da Demir ve Çelik Üretimi Geliştirme Direktörü Markus Dorndorf, “Yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi, SALCOS yaklaşımını gerçekleştirmeye yönelik atılan bir adım ve Salzgitter’in greensteel üretimine geçiş sürecine ortak olmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.


Etiketler: çelik üretimi  Salzgitter  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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