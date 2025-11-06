Nippon Steel Osaka bölgesindeki üretimini Sanyo Special Steel’e kaydırıyor

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel, bağlı kuruluşu Sanyo Special Steel ile birlikte Kansai Works tesisinin Osaka bölgesi için büyük bir üretim konsolidasyonu planı hazırladığını açıkladı. Söz konusu planla çelik ürün ve serbest dövme ürün üretim hatlarının Nippon Steel’den Sanyo Special Steel’e devredilmesi hedefleniyor.

Konsolidasyon detayları

Kapsam: Kansai Works tesisinin Osaka bölgesindeki çelik külçeleri ve serbest dövme ürünleri.

Ekipman transferi: Özel eritme ekipmanı, yatay pres ve diğer serbest dövme ekipmanları Sanyo Special Steel’e taşınıyor.

Ekipman askıya alma: Osaka bölgesindeki elektrik ark ocağı, külçe döküm hattı ve dikey serbest dövme presi askıya alınacak birimler arasında yer alıyor.

Zamanlama: Ekipmanların 2028 mali yılının üçüncü çeyreğine kadar, konsolidasyonun ise 2030 mali yılının ilk yarısına kadar tamamlanması planlanıyor.

Stratejik gerekçe

Nippon Steel, küresel çelik sektörünün giderek daha karmaşık hale geldiğini vurguladı. Sanyo Special Steel’in 25 Nisan 2025 tarihinde tamamen kendisine ait bir bağlı ortaklık haline gelmesinden bu yana grup daha çevik bir üretim sistemi yeniden yapılandırması yürütüyor. Bu konsolidasyon, Osaka bölgesinde maliyet rekabet gücünü artırmayı, grubun üretim kapasitesini ve küresel stratejisini güçlendirmeyi, hurda gibi hammadde tedarikini iyileştirmeyi ve satış ile teknolojik iş birliğini genişletmeyi amaçlıyor.