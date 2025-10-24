Nippon Steel ve Mazda yeni üretim modeli kapsamında ortaklığını derinleştiriyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Japon otomobil üreticisi Mazda Motor Corporation ile birlikte, nihai araç üreticileri ve malzeme tedarikçileri arasındaki geleneksel ilişkiyi yeniden tanımlayarak ortak çalışmalarının sonuçlarını yeni MAZDA CX-5 crossover SUV modelinin geliştirilmesinde uyguladıklarını açıkladı.

Otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu elektrifikasyon, dijitalleşme, çevresel hedefler ve jeopolitik riskler gibi artan sıkıntılar karşısında şirketler, yatay iş birliği ve uzun vadeli değer yaratımına dayalı bir “yeni üretim” yaklaşımı geliştiriyor.

Ortak üretim maliyetleri düşürüyor ve tedarik zincirini güçlendiriyor

Mazda’nın 2030 Yönetim Politikası doğrultusunda şirket, üretim ağındaki verimsizlikleri ortadan kaldıran sağlam bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor. Nippon Steel’i tasarım aşamasının başında sürece dahil eden Mazda, gövde yapısı, üretim ve tedarik süreçlerini kısa sürede optimize etti.

Bu iş birliğiyle Mazda, Nippon Steel’in yeni nesil otomotiv çelik konsepti NSafe™-AutoConcept ECO³ teknolojisini kendi model tabanlı geliştirme araçlarıyla birleştirdi. Sonuç olarak yeni CX-5 modelinde çelik ağırlığı %10 oranında azaltılırken, araç rijitliği, çarpışma güvenliği ve sürüş performansı korunmuş oldu.

Yerel tedarik, maliyetleri ve emisyonu azaltıyor

Mazda ve Nippon Steel, çelik malzeme seçimi ve lojistik güzergâhlarını birlikte değerlendirerek Mazda’nın montaj tesisine yakın bir Nippon Steel tesisinden ürün temin etmeye karar verdi. Bu değişiklik; taşıma maliyetlerini ve karbon emisyonunu azaltırken, tedarik zinciri istikrarını güçlendirdi ve stok yönetimini kolaylaştırdı.

Sonraki adım: Ortak üretimin diğer modellere genişletilmesi

Şirketler, ortak üretim modelini diğer araç serilerine genişletmeyi planlıyor. Böylece Mazda’nın tüm ürün gamında maliyet verimliliği ve teknolojik yenilik sağlayan bir değer zinciri oluşturulması hedefleniyor.