Nippon Steel üç tesisinde elektrik ark ocaklarına yatırım yapacak

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, karbon emisyonlarını azaltma stratejisi kapsamında ülkede bulunan üç tesisinde elektrik ark ocaklarına toplam 868,7 milyar JPY (6,05 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, Yeşil Dönüşüm Teşvik Yasası kapsamında hükümetten 251,4 milyar JPY (1,75 milyar $) sübvansiyon alacak.

Buna göre Nippon Steel, Kyushu tesisinde yıllık yaklaşık iki milyon mt üretim kapasitesine sahip yeni bir elektrik ark ocağı inşa edecek, Setouchi tesisindeki elektrik ark ocağı kapasitesini yıllık yaklaşık 500.000 mt’a çıkaracak ve Yamaguchi tesisinde yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip bir elektrik ark ocağını yenileyecek. Kyushu ve Setouchi tesislerindeki ocakların 2029 mali yılının ikinci yarısında üretime başlaması planlanırken, Yamaguchi tesisindeki elektrik ark ocağının 2028 mali yılının ikinci yarısında yeniden devreye alınacağı öngörülüyor.