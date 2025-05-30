 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nippon...

Nippon Steel üç tesisinde elektrik ark ocaklarına yatırım yapacak

Cuma, 30 Mayıs 2025 16:04:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, karbon emisyonlarını azaltma stratejisi kapsamında ülkede bulunan üç tesisinde elektrik ark ocaklarına toplam 868,7 milyar JPY (6,05 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, Yeşil Dönüşüm Teşvik Yasası kapsamında hükümetten 251,4 milyar JPY (1,75 milyar $) sübvansiyon alacak.

Buna göre Nippon Steel, Kyushu tesisinde yıllık yaklaşık iki milyon mt üretim kapasitesine sahip yeni bir elektrik ark ocağı inşa edecek, Setouchi tesisindeki elektrik ark ocağı kapasitesini yıllık yaklaşık 500.000 mt’a çıkaracak ve Yamaguchi tesisinde yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip bir elektrik ark ocağını yenileyecek. Kyushu ve Setouchi tesislerindeki ocakların 2029 mali yılının ikinci yarısında üretime başlaması planlanırken, Yamaguchi tesisindeki elektrik ark ocağının 2028 mali yılının ikinci yarısında yeniden devreye alınacağı öngörülüyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Yatırım Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel US Steel’in alımı konusunda sendikanın desteğini kazanmaya çalışıyor

10 Ara | Çelik Haberler

Japon Osaka Steel Sakai tesisinde çevre dostu elektrik ark ocağı inşa edecek

06 Eyl | Çelik Haberler

Nippon Steel taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik sac üretim kapasitesini artıracak

18 May | Çelik Haberler

JFE Steel ve Nippon Steel silisli sac üretimine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

07 Ara | Çelik Haberler

Nippon Steel Nagoya tesisindeki 3 No’lu yüksek fırınının devreye alınma tarihini erteledi

07 Haz | Çelik Haberler

Nippon Steel yeni sıcak şerit tesisi kuracak

13 May | Çelik Haberler

Nippon Steel yeşil bir gelecek için üretim kapasitesini 2025 yılına kadar %20 azaltacak

08 Mar | Çelik Haberler

Japon çelik üreticileri demir cevheri madenine yatırım yapacak

13 Şub | Çelik Haberler

NSSMC enerji üretim şirketi kurdu

09 Ara | Çelik Haberler

Nippon Steel ve BlueScope kaplamalı ürün ortaklığı kuracak

13 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis