Nippon Steel ve Shell uzun vadeli OCTG boru tedarik anlaşmasını yeniledi

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Japonya merkezli elektrik hizmetleri şirketi Sumitomo Corporation ile birlikte Hollanda merkezli Shell Global Solutions International B.V.’ye OCTG boru tedariki için 10 yıllık yeni bir uzun vadeli anlaşma imzaladığını açıkladı.

Nippon Steel ve Sumitomo, 50 yılı aşkın bir süredir 20'den fazla ülkede Shell’in faaliyetleri için dikişsiz OCTG boru tedarik ediyor. Yenilenen bu anlaşma, stratejik iş birliğini yansıtarak Nippon’un istikrarlı yüksek kaliteli OCTG boru tedarikini ve Sumitomo'nun tedarik zinciri yönetimi, zamanında teslimat ve envanter çözümlerindeki gücünü vurguluyor.

Söz konusu anlaşma kapsamında ortaklar, artan petrol ve gaz ihtiyaçlarını karşılamak için OCTG boru portföyünü genişletmeye, güvenli ve verimli teslimatı sağlamak için küresel tedarik zinciri operasyonlarını optimize etmeye, izlenebilirliği, şeffaflığı ve hizmet mükemmelliğini artırmak için dijital teknolojilerden yararlanmaya odaklanacak.