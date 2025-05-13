Nippon Steel üretimini Osaka’dan Sanyo’ya taşımayı planlıyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, Kansai’nin Osaka bölgesinde yer alan üretimini, şirkete entegrasyonunu hızlandırmak için bağlı şirketi Sanyo Special Steel bünyesinde toplamak adına kapsamlı bir değerlendirme çalışmasına başlayacağını açıkladı. Üretici, Osaka’da bulunan ilgili ekipmanların devre dışı bırakılmasının ardından bu sürecin 2028 mali yılı içinde tamamlanmasını bekliyor.

Nippon Steel’in yaptığı açıklamada, “Vasıflı çelik sektörü küresel ölçekte değişirken, karşı karşıya kaldığı sorunlar da karmaşıklaşıyor. Bu koşullarda tüm grubun değerini artırmak adına hiçbir engel olmadan Sanyo Special Steel ile iş birliği yapmamız şart. Bununla birlikte daha hızlı ve esnek şekilde önlemleri inceleyip gerektiği koşullarda bunları uygulayabileceğiz,” ifadeleri kullanıldı.

Nippon Steel, 25 Nisan 2025 tarihinde azınlık hisselerini satın alarak Sanyo Special Steel’i bünyesine katmıştı.