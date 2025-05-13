 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nippon...

Nippon Steel üretimini Osaka’dan Sanyo’ya taşımayı planlıyor

Salı, 13 Mayıs 2025 12:04:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, Kansai’nin Osaka bölgesinde yer alan üretimini, şirkete entegrasyonunu hızlandırmak için bağlı şirketi Sanyo Special Steel bünyesinde toplamak adına kapsamlı bir değerlendirme çalışmasına başlayacağını açıkladı. Üretici, Osaka’da bulunan ilgili ekipmanların devre dışı bırakılmasının ardından bu sürecin 2028 mali yılı içinde tamamlanmasını bekliyor.

Nippon Steel’in yaptığı açıklamada, “Vasıflı çelik sektörü küresel ölçekte değişirken, karşı karşıya kaldığı sorunlar da karmaşıklaşıyor. Bu koşullarda tüm grubun değerini artırmak adına hiçbir engel olmadan Sanyo Special Steel ile iş birliği yapmamız şart. Bununla birlikte daha hızlı ve esnek şekilde önlemleri inceleyip gerektiği koşullarda bunları uygulayabileceğiz,” ifadeleri kullanıldı.

Nippon Steel, 25 Nisan 2025 tarihinde azınlık hisselerini satın alarak Sanyo Special Steel’i bünyesine katmıştı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel ve Nakayama Steel ortak girişim kuracak

09 May | Çelik Haberler

Nippon Steel, Kobe Steel’de bulunan hisselerini satışa çıkaracak

10 Şub | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımını tamamlamak için gerekeni yapacak

07 Şub | Çelik Haberler

Nippon Steel, Sanyo Special Steel’in tamamını devralmayı hedefliyor

03 Şub | Çelik Haberler

Nippon Steel, Danieli’den temin ettiği yeni kaba haddehanesini faaliyete aldı

08 Oca | Çelik Haberler

Nippon Steel US Steel’in alımı konusunda sendikanın desteğini kazanmaya çalışıyor

10 Ara | Çelik Haberler

JFE Steel ve Nippon Steel yeşil geçiş için hükümet finansmanına başvurdu

13 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel enerji verimliğini artırmak için bağlı kuruluşuyla birleşecek

11 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırmak için devlet desteğine başvurdu

16 Eki | Çelik Haberler

Nippon Steel karbon yakalama ve depolama zinciri tasarlamak üzere iki Japon şirketle iş birliği yapacak

02 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis