Tenova Nippon Steel’e deneysel doğrudan indirgeme tesisi tedarik edecek

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Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’e ENERGIRON® teknolojisine sahip deneysel doğrudan indirgeme tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Nippon’un Hasaki Ar-Ge Merkezi’nde kurulacak tesis düşük tenörlü demir cevherinin yalnızca hidrojenle indirgenmesi için doğrudan hidrojen indirgeme teknolojisinin geliştirilmesinde kullanılacak.

Yeni tesis indirgeyici gaz olarak hidrojeni kullanacak olsa da farklı gazları herhangi bir kombinasyon veya oranda kullanma esnekliğini de sürdürecek. Tenova’nın Meksika merkezli bağlı kuruluşu Tenova HYL’nin CEO’su Stefano Maggiolino, “Bu projeye katkıda bulunmaktan ve Japonya’da hidrojen kullanılan ilk deneysel doğrudan indirgeme tesisini tedarik etmekten mutluluk duyuyoruz,” dedi.