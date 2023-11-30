Tenova Hint TCIL’e teneke levha kaplama hattı ve indirgeme tesisi tedarik edecek

Perşembe, 30 Kasım 2023 14:01:40 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tinplate Company of India Limited’in (TCIL) Jamshedpur tesisinde bulunan yeni teneke kompleksine bir teneke kaplama hattı ve indirgeme tesisi kuracağını açıkladı.

Teneke kaplama hattı optimum şerit kaplama kalitesi ve stabilitesi, maksimum üretim kapasitesi ve elektrik tüketiminin azaltılmasına olanak tanırken, indirgeme tesisi de üretim sürecinde birinci sınıf performansla faaliyet gösterilmesini sağlayacak.

Jamshedpur tesisi yıllık yaklaşık 379.000 mt teneke ve kalaysız çelik üretim kapasitesine sahip.