Tenaris Surinam’ın ilk açık deniz petrol projesine boru ve kaplama tedarik edecek

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Güney Amerika ülkesi Surinam’ın ilk açık deniz petrol çıkarma projesi olan GranMorgu için stratejik bir tedarik anlaşmasına imza attığını duyurdu. Fransız enerji devi TotalEnergies liderliğinde yürütülen proje kapsamında Tenaris OCTG boruları, hat boruları ve termal kaplama çözümleri sunacak.

Anlaşma kapsamında neler tedarik edilecek?

Anlaşma kapsamında Tenaris, 47.000 mt muhafaza borusu ve OCTG boru, TenarisHydril Blue® ve Wedge™ Series marka bağlantı parçaları ve gelişmiş dayanıklılık için 13 Chrome kalite çelik tedarik edecek. Bununla birlikte Tenaris’e göre TotalEnergies tarafından EPCI (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Kurulum) sözleşmesi verilen İtalyan petrol sahası hizmetleri firması Saipem de deniz altı uygulamaları için 37.000 mt (190 km) kaplamalı karbon çelikten dikişsiz hat borusu ve ısı yalıtım kaplamaları tedarik etmek üzere Tenaris'i seçti.

Bu borular, 1.100 metreye kadar derinliklerde üretim hatlarında ve su ile gaz enjeksiyon hatlarında kullanılacak.

Projenin önemi

GranMorgu projesi, Surinam'ın ilk büyük açık deniz sondaj çalışması olup, ilk petrol üretiminin 2028 yılında başlaması ve günde 220.000 varil üretilmesi hedefleniyor. Tenaris Güney Amerika Birimi Başkanı Andrea Bassetti, “TotalEnergies ve Surinam'a bu yeni cephenin geliştirilmesinde destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, ürün teknolojilerimizi özel hizmetlerle ve Surinam'daki varlığımızla entegre ederek sağlayabileceğimiz değeri yansıtıyor,” ifadelerini kullandı.

Tenaris'in küresel üretim ağından yararlanarak GranMorgu projesi için hat borularının üretimi ve korozyon önleyici kaplama ve ısı yalıtımının uygulanması şirketin İtalya ve Meksika'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.