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Fas çelik boru ithalatına yönelik ilave vergileri 2029'un Kasım ayına kadar uzattı

Çarşamba, 04 Kasım 2026 13:28:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı boru ithalatına uygulanan koruma önleminin üç yıl uzatılarak 5 Kasım 2029'a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı. İlave vergi, 6 Kasım 2026'dan itibaren %19 olarak uygulanacak ve her yıl bir yüzde puan düşürülecek.

İlave vergi son yıl %17'ye düşecek

Bakanlık 17 Haziran 2026'da başlatılan gözden geçirme soruşturmasının ardından ilave verginin 6 Kasım 2026-5 Kasım 2027 döneminde %19, 6 Kasım 2027-5 Kasım 2028 döneminde %18 ve 6 Kasım 2028-5 Kasım 2029 döneminde %17 olarak uygulanacağını bildirdi. Vergi, 6 Kasım 2029 itibarıyla kaldırılacak.

Önlem 7306191090, 7306199900, 7306301099, 7306309900, 7306501090, 7306509900, 7306611010, 7306611090, 7306619000, 7306691000, 7306699900, 7306902012, 7306902019, 7306902022, 7306902029, 7306902039, 7306909019 ve 7306909099 kodları altındaki ürünleri kapsıyor.

Yerel sektördeki dalgalı toparlanma uzatma kararında etkili oldu

Bakanlık ithalatın 2022-2025 döneminde hem mutlak hem de nispi olarak genel bir artış gösterdiğini tespit etti. Yerel üreticilerin çeşitli performans göstergelerinde iyileşme kaydedilmesine rağmen bu kazanımların kalıcı bir toparlanmaya işaret etmek için fazla yeni ve kırılgan olduğu belirtildi.

Küresel çelik üretim kapasitesindeki artış ve diğer pazarlarda korumacılığın güçlenmesi de koruma önleminin kaldırılması halinde ithalatı daha da artırabilecek unsurlar arasında gösterildi.

Bakanlık ciddi zararın giderilmesi ve önlenmesi için korumanın sürdürülmesinin gerekli olduğu sonucuna varırken yerli üreticilerin rekabet güçlerini artırmaya yönelik uyum çalışmalarını sürdürdüğünü teyit etti.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik muafiyetler gözden geçirilebilecek

Bildirimde listelenen gelişmekte olan Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden yapılan ithalat muaf tutulmaya devam edecek. Bu ülkeler arasında Hindistan, Endonezya, Vietnam, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Brezilya yer alıyor.

Bakanlık ithalat verilerine dayanarak muafiyet listesini güncelleyebilecek ve ithalattaki payı %3'lük asgari eşiği aşan tedarikçi ülkeleri önlem kapsamına alabilecek.

Etiketler: Boru Borular Fas Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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