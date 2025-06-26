 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tenaris...

Tenaris Kanada’da yeni servis merkezi kuracak

Perşembe, 26 Haziran 2025 11:22:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris Kanada’nın British Columbia eyaletinin kuzeydoğusunda yeni bir servis merkezi kurmayı planladığını açıkladı. Üreticinin Kanada’nın enerji sektöründe daha da büyümek istediğini gösteren bu proje kapsamında Montney havzasında faaliyet gösteren önemli petrol ve gaz şirketlerinin sondaj operasyonları desteklenecek.

Tenaris proje için satın aldığı 9 dönümlük araziye 2025 yılının sonuna kadar 7.000 mt kapasiteli bir depo inşa edecek. Arazi satış onayının Temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

Yeni servis merkezi, Tenaris'in Kanada'da Grande Prairie ve Sherwood Park'ta bulunan diğer servis merkezleriyle birlikte üçüncü servis merkezi olacak. Bununla birlikte Tenaris’in Kanada'da Sault Ste. Marie bölgesinde yıllık 620.000 mt dikişsiz ve kaynaklı çelik boru üretim kapasitesine sahip büyük bir üretim merkezi bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe düştü

26 Haz | Boru

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı

26 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

25 Haz | Boru

Interpipe’ın OCTG boruları Romanya’nın doğal gaz üretimini destekleyecek

25 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Nisan ayında %24,9 artış kaydetti

25 Haz | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %15,8 yükseldi

24 Haz | Çelik Haberler

Abdullah Ibrahim Alsayegh çelik boru temini için East Pipes’ı tercih etti

24 Haz | Çelik Haberler

Severstal Rusya'da yeni kazık borusu hattını devreye aldı

24 Haz | Çelik Haberler

Türkiye Çin ve Tayvan’dan ithal bazı boru ve profil ürünlerine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

24 Haz | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 26. Hafta, 2025

24 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis