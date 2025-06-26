Tenaris Kanada’da yeni servis merkezi kuracak

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris Kanada’nın British Columbia eyaletinin kuzeydoğusunda yeni bir servis merkezi kurmayı planladığını açıkladı. Üreticinin Kanada’nın enerji sektöründe daha da büyümek istediğini gösteren bu proje kapsamında Montney havzasında faaliyet gösteren önemli petrol ve gaz şirketlerinin sondaj operasyonları desteklenecek.

Tenaris proje için satın aldığı 9 dönümlük araziye 2025 yılının sonuna kadar 7.000 mt kapasiteli bir depo inşa edecek. Arazi satış onayının Temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

Yeni servis merkezi, Tenaris'in Kanada'da Grande Prairie ve Sherwood Park'ta bulunan diğer servis merkezleriyle birlikte üçüncü servis merkezi olacak. Bununla birlikte Tenaris’in Kanada'da Sault Ste. Marie bölgesinde yıllık 620.000 mt dikişsiz ve kaynaklı çelik boru üretim kapasitesine sahip büyük bir üretim merkezi bulunuyor.