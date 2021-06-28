ABD’de sondaj kulelerinin sayısı aynı kalırken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 28 Haziran 2021 09:38:53 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 25 Haziran tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı değişmeyerek 470 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 98 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet düşerek 372 adet seviyesine geriledi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 205 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 25 Haziran tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artarak 126 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 113 adet artış kaydetmiş oldu.