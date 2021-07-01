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Kanada Meksika’dan ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturması başlatıyor

Perşembe, 01 Temmuz 2021 14:02:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Meksika’dan ithal OCTG boruların iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirlemek amacıyla antidamping soruşturması başlatılacağını duyurdu.

Söz konusu soruşturma, Evraz Inc. NA Canada ve Welded Tube of Canada Corp. şirketlerinin başvurusu üzerine başlatıldı.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ithal ürünlerin Kanadalı üreticilere zarar verip vermediğini belirlemek amacıyla ön soruşturma başlatacak. Ön soruşturmaya yönelik karar 30 Ağustos tarihine açıklanacak. CBSA ise ithal ürünlerin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirleyecek ve ön kararını 28 Eylül tarihinde duyuracak.

Kanada şu an Çin, Tayvan, Penghu, Kinmen Adası ve Matsu Adaları, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Vietnam’dan ithal OCTG borulara vergi uyguluyor. CBSA, Kanada OCTG boru piyasasının değerinin yıllık 510 milyon $ olduğunu tahmin ediyor.


Etiketler: boru  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  Evraz  Kanada  borular  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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